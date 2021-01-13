Количество пользователей платформы "Всеукраинская школа онлайн" в первые дни локдауна увеличилось на 64%

Количество взаимодействий с платформой "Всеукраинская школа онлайн" в первые дни локдауна возросло почти вдвое по сравнению с декабрем, а количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 64% - с 36,5 до 60 тысяч, сообщила пресс-служба мобильного оператора "Vodafone Украина" в среду.

Оператор, в частности, отмечает, что за месяц платформой воспользовались почти 8 млн раз. Кроме того, увеличилось количество регистраций и просмотров лекций. В настоящее время на платформе 60 тыс. зарегистрированных пользователей, 40 тыс. – ученики, 16 тыс. – учителя, остальные – родители.

По данным "Vodafone Украина", "Всеукраинская школа онлайн" оказалась актуальным сервисом не только для Украины. Школу посещают украинцы из США, Нидерландов, Польши, Германии, Великобритании.

Мобильный оператор "Vodafone Украина" предоставляет безлимитный трафик на онлайн-платформу в рамках услуги Online PASS.