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08:28 13.01.2021

На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

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Завершились ремонтные работы по восстановлению повреждения порывов на водопроводе "Горловка-Торецк", систему начали заполнять водой, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. Проводится заполнение системы водой", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" в субботу, 9 января, обследовали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк", где из-за порывов с 4 января прекращено водоснабжение населения г.Торецк и 4 населенных пунктов Торецкого городского совета (всего 37 923 человека).

Теги: #водопровод #ремонт #украина #донбасс
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