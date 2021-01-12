Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что поддерживающие его силы не являются сторонниками насилия во внутренней политике.

"Мы не хотим насилия, насилие - никогда, мы абсолютно не хотим насилия", - заявил он журналистам перед тем, как отправиться в штат Техас.

При этом Трамп выступил в защиту своих высказываний на прошлой неделе, после которых его сторонники двинулись на здание Капитолия в Вашингтоне.

"Они проанализировали мою речь и мои слова и заключительный пункт (речи - ИФ), последнее слово, и каждый счел это полностью уместным", - сказал Трамп.

Также Трамп подверг критике решение со стороны ряда компаний социальных сетей блокировать его аккаунты и назвал подобные меры "катастрофической ошибкой".

"Они (эти компании - ИФ) вызывают разногласия и распри, и они демонстрируют то, что я давно предсказывал", - отметил он.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

На фоне обстановки в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.