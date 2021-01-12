Житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться через КПВВ в оккупированный Крым

Сотрудники Херсонского отряда государственной пограничной службы Украины принудительно остановили автомобиль водителя, который пытался провраться во временно оккупированный Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар".

"Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г.Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд", – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник.

Отмечается, что 29-летний нарушитель на выездном шлагбауме дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники потребовали водителя выйти из салона иномарки и задержали его. Несмотря на это, мужчина продолжил вести себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

За нарушение правил на КПВВ, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих пограничники привлекли водителя к административной ответственности.