"Автолюкс" вновь сообщил о нападениях на автобус и пункты продажи билетов

Украинский перевозчик "Автолюкс", входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, сообщил об очередном нападении на рейсовый автобус сообщением Киев-Чернигов.

Согласно сообщению пресс-службы компании в понедельник, 10 января 2021 года при осуществлении рейса Киев-Чернигов (23:50) на выезде из с. Колычевка, неизвестный бросил камень в лобовое стекло автобуса, который двигался. В результате нападения было повреждено лобовое стекло. Водитель и пассажиры, в результате инцидента не пострадали. На место был вызван наряд полиции.

Аналогичное нападение на этом же рейсе, по информации "Автолюкса", произошло 3 января 2021 года возле с. Ивановка.

Кроме того, как рассказали в компании, 8 января 2021 года ночью неизвестные сняли световую вывеску "AUTOLUX" с фасада помещения по адресу г. Чернигов пр.Победы, 75, в котором работает пункт продажи билетов перевозчика, разбили ее и оставили перед входом, где ее утром нашла сотрудница компании. На место была вызвана полиция.

"В общем, это уже 12 нападение на автобусы и пункты продажи билетов перевозчика на этом рейсе. Рейс Киев-Чернигов был открыт 9 сентября 2020 года", - отмечает перевозчик.

"Автолюкс" обратился в МВД, Министерство инфраструктуры, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Украины и к городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко с требованием незамедлительно создать рабочую группу по решению проблемы нелегальных перевозок и преодоления бандитизма в Киевской и Черниговской областях.

Как сообщалось, ранее "Автолюкс" неоднократно заявлял о нападении на автобусы на маршруте Киев-Чернигов.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев – Одесса - Киев.

Согласно данным Госреестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемник – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрирован в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и компания "Норма-А".