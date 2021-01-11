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14:54 11.01.2021

Зеленский поручил Кабмину оперативно "провести детальную коммуникацию" с общественностью по карантину – ОПУ

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Зеленский поручил Кабмину оперативно "провести детальную коммуникацию" с общественностью по карантину – ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров как можно быстрее "провести детальную коммуникацию" с общественностью по карантину, введенному на период с 8 до 24 января этого года, сообщает Офис президента страны.

Согласно информации, об этом Зеленский сказал на традиционном совещании под его председательством по предотвращению COVID-19, которое состоялось с участием чиновников, представителей правоохранительных органов и членов СНБО.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Он отметил, что благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%.

Он также сообщил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах. В частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - отметил Шмыгаль.

"Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - говорится в сообщении.

Теги: #карантин #зеленский #коммуникация
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