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14:36 11.01.2021

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

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За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

С 8 января 2021 года, когда в Украине были введены усиленные противоэпидемические мероприятия, сотрудники Национальной полиции зафиксировали нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов.

"За три дня полицейские обнаружили нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 субъектов. В частности 1 314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центров, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник.

Отмечается, что за три дня с момента введения карантина полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение карантинных правил, и вынесли 3 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

"Всего же в течение ограничительных мер в органы полиции поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8 531 – на водителя транспортного средства, 7 023 - на руководителей торговых учреждений питания, 2 015 - на руководителей предприятий, учреждений и организаций", – отметили в ведомстве.

Теги: #карантин #нарушения #полиция
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