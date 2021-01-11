Правоохранители Ривненской области в 2020г изъяли около 3 тонн янтаря - прокуратура

Сотрудники подразделений Национальной полиции Ривненской области под руководством прокуроров изъяли около 3 тонн янтаря в течение 2020 года.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве о преступлениях указанной категории изъято 2 797 кг янтаря-сырца, 26 транспортных средств и 86 мотопомп", – сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По ее данным, в 2020 году открыто 335 производств по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря. В суды направлен 41 обвинительный акт по уголовным производствам по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря.

Местные суды Ривненской области рассмотрели 33 уголовных производства данной категории. Во всех указанных производствах вынесены приговоры и назначены наказания в пределах УК Украины.