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10:07 11.01.2021

Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

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Церемония "Грэмми" перенесена на 14 марта из-за COVID-19

Академия звукозаписи США приняла решение о переносе церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта из-за пандемии коронавируса.

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов.

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения, отметили в академии.

Ранее церемония вручения премии "Грэмми" была намечена на 31 января

Теги: #сша #грэмми #коронавирус
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