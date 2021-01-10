В основе отношений ЕС с администрацией Байдена будет глобальный проект возрождения влияния демократии

Шокирующие события в Вашингтоне - это тревожный сигнал для сторонников демократии во всем мире, которые должны бороться с нападками на демократические ценности, неравенством в обществе и дезинформацией, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"То, что мы видели в среду, было лишь кульминацией очень тревожных событий, происходящих во всем мире в последние годы", - написал он в воскресенье в своем блоге.

"Не только в США, во всем мире есть политические лидеры, как в оппозиции, так и все больше во власти, готовые подорвать демократические институты", - подчеркнул Боррель.

Если мириться с неудачами, даже если они кажутся незначительными, демократия, ее ценности и институты могут необратимо погибнуть, полагает он.

"Чтобы избежать этой участи, мы должны немедленно противостоять любому нарушению независимости демократических институтов, любым демагогическим выплескам со стороны популистских лидеров, каждой подстрекательской и разжигающей ненависть речи демагогов, каждой кампании дезинформации и фальшивым новостям, которые подпитывают и поощряют врагов демократии", - пишет высокий представитель ЕС.

Среди множества причин таких процессов он называет дисфункции экономики по обе стороны Атлантики, проявившиеся за последние десятилетия. Значительный рост неравенства в обществе, уклонение от налогов, ослабление способности регулировать крупные транснациональные компании, деиндустриализация и высокий уровень безработицы - все эти явления способствовали, как в Европе, так и в США, ослаблению легитимности представительной демократии, особенно в глазах тех, у кого низкие доходы.

"В Европе мы начали действовать, чтобы обратить вспять эти тенденции, - отмечает Боррель. - Мы хотим лучше защитить наши компании и рабочие места, усилив контроль над иностранными инвестициями и требуя большей взаимности в торговых отношениях. Мы также хотим лучше регулировать работу крупных транснациональных компаний, особенно в цифровом секторе, более активно бороться за налоговую справедливость".

Дезинформацию Боррель называет реальной угрозой демократии, которая основана на том, что свободный обмен идеями и мнениями ведет к принятию наилучших коллективных решений. Если информация искажена, то демoкратия уподобляется двигателю, в который залили неправильное топливо.

Распространение дезинформации через социальные сети, по мнению Борреля, усилило авторитарные и ксенофобские тенденции в западных обществах, поэтому надо гарантировать право граждан на правдивую информацию, бороться с кампаниями дезинформации.

"Мы также должны иметь возможность лучше регулировать содержание социальных сетей, неукоснительно соблюдая свободу выражения мнения, - пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС. - Это регулирование не может быть основано на правилах и процедурах, установленных частными субъектами. В декабре прошлого года Европейская комиссия предложила Закон о цифровых услугах, в частности, для решения именно этой проблемы".

Для поддержания открытых демократических обществ и экономик глава дипломатии ЕС считает важным преуспеть в преобразовании глобализации, многосторонней международной системы.

"Учитывая тот вес, который националистические и авторитарные режимы приобрели на мировой арене, задача будет непростой, но она важна для всех, кто верит в демократию и ее будущее. Этот проект должен лежать в основе наших будущих отношений с новой администрацией Байдена", - пишет Боррель.