События

21:38 09.01.2021

Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

1 мин читать
Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщается на странице "Нафтогаз Хранение газа" в Фейсбуке.

"Разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области 9 января 2021г. не повлияла на работу украинских ПХГ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме.

Вместе с тем, "Укртрансгаз" готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов.

Также, благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ, обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будет выполнено в полном объеме.

Кроме того, "Укртрансгаз" как оператор газохранилищ Украины координирует свои действия с Оператором ГТС Украины во время ликвидации аварии.

"Сервисные предприятия Укртрансгаза готовы при необходимости оказать помощь по ликвидации аварии", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #пхг #полтавская_область #украина #газопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 09.01.2021
На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

20:44 09.01.2021
Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

19:27 09.01.2021
ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

18:39 09.01.2021
Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

18:06 09.01.2021
Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

17:42 09.01.2021
ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

17:12 09.01.2021
В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

09:21 09.01.2021
В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

08:42 09.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:42 09.01.2021
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

Общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии составляет свыше 240 тыс. человек, более половины - в Литве

В иранском парламенте грозят выслать инспекторов МАГАТЭ, если США до 21 февраля не снимут санкции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА