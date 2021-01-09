События

17:12 09.01.2021

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

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В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Возле с.Калайдинцы Лубенского района Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе, в связи с чем возможны аварийные отключения газа, сообщает пресс-служба АО "Лубныгаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с.Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" - сказано в сообщении на странице в Facebook.

По предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется. … АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", - говорится в сообщении.

 

Теги: #полтавщина #взрыв #газопровод
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