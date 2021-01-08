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19:31 08.01.2021

США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

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США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

Американские чиновники рассматривают возможность введения запрета на инвестиции в китайские Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) и Tencent Holdings Ltd. для граждан США.

В последние недели чиновники обсуждают расширение "черного списка" компаний, в которые запрещено инвестировать из-за их предполагаемой связи с китайскими военными и службами безопасности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Tencent и Alibaba являются самыми дорогими китайскими компаниями, акции которых обращаются на бирже. Их общая рыночная капитализация превышает $1,3 трлн.

"Черный список" является одной из мер, принятых администрацией президента США Дональда Трампа в отношении китайских компаний.

На этой неделе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) вновь вернулась к процессу делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний после того, как ранее сообщила о его прекращении.

Биржа сообщила, что торги акциями компаний China Mobile (SPB: CHL), China Unicom и China Telecom (SPB: CHA) в США прекратятся с 4 утра (12:00 МСК) в понедельник, 11 января. Как говорится в сообщении NYSE, решение связано с получением "нового определенного распоряжения" от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В сообщении биржи также говорится, что компании могут обжаловать решение о делистинге.

Динамику акций Alibaba и Tencent отслеживают крупнейшие индексы, в том числе созданные MSCI Inc. и FTSE Russell. Акции Alibaba, которые торгуются в Нью-Йорке и Гонконге, и бумаги Tencent, обращающиеся на Гонконгской фондовой бирже, являются "тяжеловесами" в крупных мировых индексах. При этом они не включены в состав американских индексов Nasdaq Composite, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

Представитель китайского МИДа, отвечая на вопрос о потенциальном запрете в отношении Alibaba и Tencent в ходе пресс-конференции в четверг, сообщила, что "китайское правительство примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы китайских компаний".

Трамп на этой неделе также подписал указ, запрещающий использование в стране восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay.

Свое решение Трамп объяснил тем, что приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями "для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан".

Указ Трампа, подписанный 5 января, вступает в силу через 45 дней - уже после того, как президент покинет Белый дом. Министерству торговли США даны указания подготовить документы, в которых будет прописано, какие именно платежи и другие транзакции будут считаться незаконными.

Теги: #сша #компании #китай #санкции
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