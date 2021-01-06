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23:44 06.01.2021

Трамп призвал сторонников в Вашингтоне разойтись по домам

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Трамп призвал сторонников в Вашингтоне разойтись по домам

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам.

"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

"Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром", - добавил Трамп.

При этом президент США вновь повторил, что в США "прошли выборы, которые были у нас украдены".

В настоящее время группа протестующих остаётся у здания конгресса США.

Также избранный президент Джо Байден в ходе обращения к нации призвал сторонников нынешнего главы государства Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса и "не препятствовать демократическим процессам", назвав их "хулиганами".

Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности.

Теги: #сша #трамп #протестующие #призыв
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