События

16:47 06.01.2021

В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

1 мин читать
В Тернополе локдаун с 8 января вводить не будут – мэр

В Тернополе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19, поэтому городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января, заявляет мэр города Сергей Надал.

"Состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов…на протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение людей, которые болеют, которые находятся в наших медицинских учреждениях с COVID-19 ...Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше", - сказал Надал в эфире местного телеканала "Т1 Новини".

Мэр Тернополя добавил, что с 11 января дети снова пойдут в школы: младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие – по смешанной форме обучения, через один день.

"Также мы рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность. Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

 

Теги: #тернополь #локдаун #отказ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 06.01.2021
Украинские ТРЦ из-за январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей – мнение

Украинские ТРЦ из-за январского локдауна недополучат около 1,5-2 млрд грн арендных платежей – мнение

11:58 06.01.2021
В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

В период локдауна в Киеве закроют рождественские ярмарки – КГГА

18:59 05.01.2021
Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

16:09 05.01.2021
Ассоциация ритейлеров Украины предлагает компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

Ассоциация ритейлеров Украины предлагает компромиссный вариант ограничений для торговых сетей на время локдауна

15:50 05.01.2021
Британские власти надеются в начале марта ослабить локдаун

Британские власти надеются в начале марта ослабить локдаун

09:49 05.01.2021
"Голос" требует отмены запрета на продажу непродовольственных товаров во время карантина в январе

"Голос" требует отмены запрета на продажу непродовольственных товаров во время карантина в январе

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

13:49 24.12.2020
Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

13:34 24.12.2020
В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

В Тернополе задержали группу местных жителей, похитивших и пытавших бизнесмена с целью получения $800тыс. выкупа - полиция

10:36 24.12.2020
Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19 в Украине, сделает себе прививку официально зарегистрированной вакциной

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи Водяного и Опытного – штаб ООС

Зеленский поручил правоохранителям проверить информацию о ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВВОЗЕ В УКРАИНУ КОНТРАБАНДОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: "ЗА КОНТРАБАНДУ И КОНТРАФАКТ ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНИЕ"

Офис генпрокурора направил в суд дело двоих членов ОПГ, причастных к похищению в 2014 И.Луценко и Вербицкого и убийству последнего

СБУ рассекретила архивы КГБ об операциях против рождественских традиций украинцев

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Статьи об Украине, Тарасе Шевченко и коронавирусе-2019 стали самыми популярными в украинской Википедии-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА