События

10:35 06.01.2021

В 2020 г. в украинские суды пытались пронести почти 63 тыс. запрещенных предметов, в т.ч. фаеры, ножницы и отвертки

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В 2020 г. в украинские суды пытались пронести почти 63 тыс. запрещенных предметов, в т.ч. фаеры, ножницы и отвертки

В 2020 году Служба судебной охраны предотвратила попытки пронести в органы судебной власти Украины 62882 запрещенных предмета. Антирекорд был установлен в декабре – 10222 изъятых запрещенных предмета, сообщает пресс-служба Службы судебной охраны.

"Лидеры этого антирейтинга остаются теми же уже на протяжении последних трех месяцев. В декабре больше всего запрещенных предметов были предупреждены к проносу в органы и учреждения судебной власти Харьковской области – 2 599 единиц (13 293 единиц с начала года), Днепропетровской области – 2 472 единиц (12 813 единиц с начала года), города Киева и Киевской области – 1 294 единиц (12 699 единиц с начала года), Запорожской - 567 единиц (2 035 единиц с начала года) и Одесской областей - 564 единиц (5 249 единиц с начала года)", - указывается в сообщении.

В то же время осенью отмечалась устойчивая постепенная тенденция уменьшения количества попыток проноса запрещенных предметов в суды Киева и Киевской области.

Наиболее законопослушными областями Украины в этом рейтинге являются Ивано-Франковская, Херсонская и Хмельницкая области. За весь 2020 в Ивано-Франковской области было зафиксировано лишь 7 попыток проноса в органы и учреждения судебной власти запрещенных предметов, в Херсонской - 66, а в Хмельницкой - 71.

Большинство изъятых запрещенных предметов составляют ножи – 23 649 единиц, патроны – 15 597 единиц, баллончики со слезоточивым газом – 12 731 единица, устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями – 4 682 единицы.

Также в суды пытались проносить электрошоковые устройства (394 единицы), пневматическое и газовое оружие (200 единиц), травматическое (325 единиц) и огнестрельное оружие (183 единицы). Были также зафиксированы попытки пронести пиротехнические изделия, в том числе фаеры, металлические и деревянные палки и биты, ножницы, отвертки и другое.

"Служба судебной охраны в очередной раз напоминает всем посетителям судебных учреждений, в помещения органов и учреждений системы правосудия запрещается пропускать лиц с боеприпасами, огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого (слезоточивого или раздражающего) действия, наркотическими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами, с колюще-режущими предметами", - напомнили в Службе.

Теги: #предмет #суд #изъятие
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