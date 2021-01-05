Судьи КС обеспокоены угрозой блокирования работы суда после указа президента об отстранении Тупицкого

Судьи Конституционного суда Украины (КС) приняли заявление по ситуации в связи с изданием указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого, в котором заявляют о возможности блокирования работы КС в связи с несоблюдением органами власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины.

"Судьи Конституционного суда Украины обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием президентом Украины указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте КС во вторник.

В заявлении подчеркивается, что в Украине, как в правовом государстве, государственная власть осуществляется на принципах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы государственной власти и должностные лица, в свою очередь, должны неукоснительно следовать требованиям Конституции, "в том числе и тех, которые гарантируют независимость КС".

При этом Конституция устанавливает основания и порядок увольнения судьи КС с должности и прекращения его полномочий, отмечают судьи. "Собрание судей КС обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС и сообщили о намерении назначить такое заседание, а судья Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины". Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины. Также отмечается, что положения ч. 3 ст. 154 УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

Офис президента Украины расценил размещение на официальном сайте КС выводов и разъяснений по вопросам, по которым КС не принимал решений, является присвоением полномочий суда.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КС. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КС не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивается в заявлении Офиса президента, обнародованном в соцсети Facebook.

В Офисе президента отметили, что закон Украины "О Конституционном суде Украины", Регламент КС и Положение об официальном веб-сайте КС четко определяют, какая информация может публиковаться на сайте суда.

"Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КС, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом", - заявили в Офисе президента.

Офис генерального прокурора также заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.

"Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним - необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах", - указывается в разъяснении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах. В то же время он не предоставил документы об уважительности причин неявки. Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.