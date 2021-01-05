Судьи КС приняли заявление по поводу указа об отстранении Тупицкого – нардеп

Судьи Конституционного суда Украины (КС) приняли заявление по ситуации в связи с изданием указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"По результатам сегодняшнего собрания судей Конституционного суда было принято заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием президентом Украины указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020. В заявлении обращается внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС", - написала депутат в Telegram во вторник.

Вместе с тем, она обратила внимание на то, что в заявлении отсутствуют оценки законности или конституционности указа президента, а также сведения о его возможном дальнейшем невыполнении КС.

Полный текст заявления размещен на сайте КС.