Более половины украинцев ожидают, что 2021 год будет лучше 2020-го - опрос

Более половины опрошенных украинцев (52%) ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего, показали результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" со 2 по 4 января 2021 г.

Согласно обнародованному во вторник на сайте "Рейтинга" пресс-релизу по результатам опроса, 27% респондентов не ожидают изменений в новом году, одновременно 18% считают, что 2021г будет хуже 2020г. Лучшие ожидания у молодежи и женщин.

При этом большинство украинцев (74%) смотрят в новый 2021 год с оптимизмом, и только 18% - с пессимизмом.

"Более оптимистичными в своих ожиданиях являются жители Киева, и западных областей, молодежь, избиратели партий "Слуга народа", "За майбутнє", "Украинская стратегия", "Голос", - говорится в релизе.

В ходе опроса методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.