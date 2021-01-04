События

21:37 04.01.2021

Саудовская Аравия и Катар согласились на открытие границ друг для друга

1 мин читать
Саудовская Аравия и Катар согласились на открытие границ друг для друга

Власти Катара и Саудовской Аравии согласились открыть друг для друга сухопутные и морские границы, а также - воздушное пространство сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на МИД Кувейта, выступавшего в качестве посредника на переговорах между обеими странами.

По информации кувейтской стороны, это решение вступит в силу вечером в понедельник.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.

Теги: #саударавия #катар #отношения #нормализация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:20 01.01.2021
Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

14:33 27.12.2020
Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

Четыре новых месторождения нефти и газа обнаружены в Саудовской Аравии - министр энергетики

21:35 24.12.2020
Кулеба: Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

Кулеба: Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

21:31 24.12.2020
Если Блинкен будет назначен госсекретарем, его неравнодушие к украинскому файлу будет гарантировано - глава МИД

Если Блинкен будет назначен госсекретарем, его неравнодушие к украинскому файлу будет гарантировано - глава МИД

13:59 18.11.2020
Ирак и Саудовская Аравия спустя 30 лет открыли погранпереход

Ирак и Саудовская Аравия спустя 30 лет открыли погранпереход

18:44 06.11.2020
Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

13:43 29.10.2020
В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

01:05 12.09.2020
В Катаре стартуют межафганские переговоры

В Катаре стартуют межафганские переговоры

08:08 08.09.2020
Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

20:45 07.09.2020
Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора и ГБР направили компетентному органу Польши письменное подозрение для вручения экс-главе "Укравтодора" Новаку

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник

ГБР открыло производство в отношении Грищука – источник

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Глава Минздрава не исключает роста количества больных COVID-19 после новогодних праздников – совещание у Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора и ГБР направили компетентному органу Польши письменное подозрение для вручения экс-главе "Укравтодора" Новаку

Госналоговая предупредила о возможных сбоях электронных сервисов 5 января после 22:00

Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу

ЕС стремится расширять мощности по производству вакцин

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник

ГБР открыло производство в отношении Грищука – источник

США продолжат добиваться экстрадиции Ассанжа - Минюст

Украина продолжает переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 – совещание у Зеленского

Глава Минздрава не исключает роста количества больных COVID-19 после новогодних праздников – совещание у Зеленского

Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА