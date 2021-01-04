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00:02 04.01.2021

Отцу британского премьера Джонсона предоставили французское гражданство

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Отцу британского премьера Джонсона предоставили французское гражданство

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли получил гражданство Франции, передает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Франции удовлетворило запрос Стэнли Джонсона о гражданстве в пятницу, 1 января. В правительстве отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к ЕС даже после Brexit.

Ранее Стэнли Джонсон представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европейского парламента.

Теги: #великобритания #гражданство #отец #премьер
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