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22:00 03.01.2021

Лидер лейбористов Британии требует от Джонсона за сутки ввести ограничения из-за COVID-19 по всей стране

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Лидер лейбористов Британии требует от Джонсона за сутки ввести ограничения из-за COVID-19 по всей стране

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Великобритании перестала быть управляемой, премьер-министру Борису Джонсону нужно в течение 24 часов ввести новые ограничительные меры, заявил лидер Лейбористской (основной оппозиционной) партии страны Кир Стармер.

"Бесспорно, что вирус вышел из-под контроля. Для премьер-министра недостаточно хорошо намекать на дальнейшие ограничения, которые введут неясно, когда, а затем не делать ничего", - написал Стармер в твиттере.

"Он (премьер - ИФ) в последующие 24 часа должен ввести в действие общенациональные ограничения. Никаких больше колебаний, никаких больше отсрочек", - подчеркнул он.

Ранее Джонсон заявил телерадиокорпорации BBC, что ограничительные меры в Англии в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

В свою очередь, отмечает агентство Bloomberg, первый министр Шотландии Никола Стерджен попросила о досрочном возобновлении работы парламента Шотландии в понедельник, чтобы она могла изложить экстренные меры по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

В конце декабря британские власти из-за роста числа заражений коронавирусом приняли решение с 31 декабря ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов. До этого такой режим был уже в силе в Лондоне и на юго-востоке Англии: так, в городе были закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С 31 декабря с этими ограничениями столкнулись еще 20 млн британцев - в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.

Новые ограничительные меры были также введены в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 2,59 млн случаев заражения коронавирусом, более 74,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: #великобритания #лейбористы #ограничения #требование
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