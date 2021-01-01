Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

В Киев 31 декабря вернулись девять граждан Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц на территории северо-восточной Сирии.

"Домой вернулись 2 взрослых и 7 малолетних детей", - сообщили пресс-службе Офиса президента в пятницу утром.

В международном аэропорту "Борисполь" их встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран и другие представители власти.

Таким образом, в четверг фактически завершился эвакуационный этап сложной операции по возвращению украинских граждан, которые находились в сирийских лагерях для беженцев. Их родственники в Украине обращались в органы власти с просьбой об эвакуации.

"В июне 2019г была создана специальная рабочая группа, в которую вошли и представители Службы безопасности Украины. Задачей этой группы была организация эвакуации наших соотечественниц и их детей. К разработке плана возвращения была привлечена контрразведка СБУ", - говорится в сообщении.

Специалисты, в частности, проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство".

"По результатам длительных проверок контрразведка Службы безопасности не обнаружила фактов причастности указанных украинских граждан к террористической деятельности. Президент Владимир Зеленский утвердил план эвакуации гражданок Украины и их детей и дал поручение по его реализации", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что из-за пандемии COVID-19 Сирия и Ирак создали значительные ограничения и прервали авиационное сообщение, поэтому это значительно отсрочило завершение спецоперации. Возобновить процедуру эвакуации стало возможным только после стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец отметил, что освобожденные женщины и дети находились в лагерях Сирии в ужасных условиях.

"Спасибо всем, кто был вовлечен в этой успешной операции. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ираке. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при Президенте Украины, осуществлял четкую межведомственную координацию", - сказал он.

В свою очередь, Таран отметил, что война в Сирии коснулась очень многих людей, и среди них также оказались украинцы.

"Война всегда наносит наибольший вред уязвимым - женщинам и детям. Абсолютно логичным было решение вернуть наших граждан, которые находились в лагере для беженцев", - отметил он.

В ОП заверили, что работа над освобождением других украинцев, находящихся в сирийских лагерях, будет продолжаться.

Также пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что возвратившимся украинцам окажут помощь по адаптации к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа.

Кроме того, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в том числе крымские татары. "МИД в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, другими государственными органами прилагать все усилия для обеспечения их возвращения на Родину. Активно также привлекать Меджлис крымскотатарского народа", - подчеркнули в министерстве.