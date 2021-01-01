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08:28 01.01.2021

Зеленский о вернувшихся из Сирии украинцах: Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан

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Зеленский о вернувшихся из Сирии украинцах: Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан

Девять граждан Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии, вернулись в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - написал Зеленский в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Он отметил, что "Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы не попали в беду. Это аксиома. Сначала - домой, а потом уже разбираемся по существу".

Также по его словам, "для государства это было одной из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда. Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу".

Зеленский считает, что работу по возврату украинцев затрудняли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Кроме того, отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров.

Президент подчеркнул, что при наличии украинского гражданства это уже веское основание для мобилизации государством всего своего ресурса для помощи. "Так поступают сильные. Так поступают крупные современные государства", - считает он.

Глава государства отметил, что государство должно работать для всех и если украинский гражданин попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит о помощи, то ему обязательно помогут. "Любая другая позиция неприемлема. А подобные вопросы всегда показывают, какой путь нам всем как обществу еще предстоит пройти, чтобы стать сильными и искренними. Вот эту привычку надо оставить в прошлом. Привычку помогать тем, кто нравится или считается полезным", - написал Зеленский.

Президент еще раз поздравил украинцев с новым годом и пожелал, чтобы в 2021 году прекратилось деление людей на своих и чужих.

"Цивилизованная страна должна ценить каждую жизнь, уважать каждую судьбу. Украина научилась быть такой и будет оставаться именно такой страной", - подытожил Зеленский.

Теги: #граждане #сирия #украина #возврат
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