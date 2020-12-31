В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

В Киеве в среду, 30 декабря, были зафиксированы два новых температурных рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°, что на 0,7° выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°, что соответствует погоде конца октября", - указывается в сообщении.

Максимальная температура после полудня в Киеве поднялась до +7,5°, превысив предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1987 году, на 0,2°.

Температура под утро последнего дня году не опустилась ниже 7,6°. Предыдущее рекордное значение +3,2° 1980 года превышено на 4,4°.