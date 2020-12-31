Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Взрывчатки в корпусах гранат, подброшенных под двери квартиры матери руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в г.Ривне, не оказалось, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в чевтерг.

"Вечером 30 декабря 2020 года в г.Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины), ведется следствие, будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы, рассказали в Офисе генпрокурора.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что в среду вечером правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состоит из двух гранат и черной коробки. Правоохранители также установили, что в квартире проживает мать Шабунина.

Сам руководитель "Центра противодействия коррупции" считает, что его матери подложили взрывное устройство под дверь. "Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал Шабунин на своей странице в Фейсбук.

При этом активист отметил, что правоохранительная система не может обеспечить "элементарную безопасность своих граждан" и высказал уверенность, что правоохранительная, судебная системы и политика безопасности "деградируют/продаются с пугающей скоростью".

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома, обошлось без пострадавших.