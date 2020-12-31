Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

В Национальной полиции Украины опровергли недостоверную информацию оглашенную в зале Шевченковского райсуда Киева защитниками экс-главы компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася о якобы ненадлежаще собранных во время досудебного расследования доказательствах.

"Заявления стороны защиты подозреваемого в похищении человека и вымогательстве (Микитася – ИФ) являются преждевременными и такими, которые не соответствуют действительности", – сказано в заявлении полиции на странице в Фейсбук в среду вечером на комментарии защиты Микитася.

В ведомстве отметили, что во время судебного заседания, сторона защиты фигуранта заявила о том, что не успела ознакомиться с материалами ходатайства об избрании меры защиты Микитасю. В то же время, несмотря на это, спешила обнародовать в СМИ недостоверную информацию о ненадлежаще собранных во время досудебного расследования доказательств, в частности о результатах осмотра изъятых мобильных телефонов.

"Подчеркиваем: все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Максим Микитась, являются надлежащими, допустимыми, санкционированные судом и оценены прокурором", – подчеркнули правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что со своей стороны надеются на аналогичную активность адвокатов подозреваемого во время проведения следственных действий, "ведь до этого они ее не демонстрировали".

Также правоохранители обратили внимание на то, что, согласно ст.222 (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) УПК Украины, сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщалось, 30 декабря вечером Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения Микитасю в деле о заказе похищения столичного адвоката, поскольку защита Микитася заявила отвод следственному судье.

Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00