События

23:11 30.12.2020

У квартиры матери активиста Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство

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У квартиры матери активиста Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство

У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состоит из двух гранат и черной коробки, на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, сообщили в Национальной полиции Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук в среду вечером, около 21.20 в городе Ривне правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, он состоит из двух гранат и черной коробки.

Полицей установлено, что в квартире проживает мать общественного активиста Шабунина.

"На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Продолжается тщательный осмотр. По предварительной информации, он состоит из двух гранат и черной коробки", –сказано в сообщении.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Теги: #взрывустройство #шабунин #ривне
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