Молдавские фермеры довольны переговорами с президентом Санду

После переговоров с президентом Молдовы Майей Санду протестующие фермеры согласились убрать тракторы из центра Кишинева, сообщил председатель Национальной федерации фермеров Василий Мырзенко журналистам в среду.

"Мы довольны встречей нашей инициативной группы с президентом Майей Санду. Впервые нас выслушали. Мы настроены оптимистично, увидели желание решить наши проблемы. Мы обозначили конкретные критерии. Президент высказала свое видение. Инструменты, необходимые для решения наших проблем, слабоваты, их немного. Но она постарается помочь фермерам возможными способами", - сказал Мырзенко.

Он подчеркнул, что переговоры с Санду не завершены, они продолжатся и в ближайшие дни.

"Мы настроены не только оптимистично, но и решительно. Если наши требования не будут выполнены, мы снова выйдем на протесты", - подчеркнул лидер протестующих фермеров.

Манифестанты начали акции протеста в конце ноября. Они требовали отказ от намерения властей повышение ставки НДС до 12%, включения предложенных оппозицией поправок в Концепцию налогово-бюджетной политики и закон о бюджете на 2021 год, а также увеличения субсидий и компенсаций за потери от сильной засухи. выплат компенсаций за пострадавшие от засухи посевы, а также возмещения акцизов. Акции протеста были санкционированы до 31 декабря.

Депутаты парламентского большинства от Партии социалистов и фракции партии "Шор", опасаясь протестующих, поздно ночью 16 декабря в срочном порядке утвердили пакет законов о бюджете, чтобы не дать возможность протестующим помешать принятию законов. При этом, была учтена лишь малая часть требований протестующих относительно законов о бюджете. В частности, парламент не стал включать в Концепцию бюджетно-налоговой политики повышение НДС для продукции сельского хозяйства с 8 до 12%.

Более сотни тракторов припаркованы на центральной площади Кишинева, а также перед зданием парламента.