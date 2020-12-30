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14:55 30.12.2020

В Офисе генпрокурора рассказали о причинах отзыва из ВАКС ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

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В Офисе генпрокурора рассказали о причинах отзыва из ВАКС ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

 Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

"Так, изучением материалов, прилагаемых к ходатайству, установлено, что в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения, что не дает права обращения в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали агентству в Офисе генпрокурора в среду.

Кроме того, добавили в Офисе, сообщение о подозрении замглавы ОПУ было осуществлено с нарушением требований ст. 481 УПК Украины неуполномоченным лицом, что подтверждается судебной практикой, в том числе ВАКС. Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств как недопустимых", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что после поступления материалов досудебного расследования в уголовном производстве из Национального антикоррупционного бюро Украины следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

 

Теги: #генпрокурор #татаров
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