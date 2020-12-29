События

22:47 29.12.2020

Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

2 мин читать
Решение об увольнении главы КС принимается на специальном пленарном заседании суда, заявляют в суде

В Конституционном суде Украины в ответ на указ президента Владимира Зеленского об увольнении главы КС Александра Тупицкого заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС и сообщили о намерении назначить такое заседание, сообщила пресс-служба суда в "Фейсбуке".

"Решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Теги: #тупицкий #украина #ответ #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:20 29.12.2020
Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

Отстранив главу КС Тупицкого, Зеленский действовал в рамках своих полномочий - представитель президента в суде

21:57 29.12.2020
В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

В "Слуге народа" считают справедливым и "единственным выходом" отстранение Тупицкого с должности судьи КС

20:05 29.12.2020
Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца

Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца

18:34 29.12.2020
Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

17:29 29.12.2020
Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

14:50 29.12.2020
Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

13:56 29.12.2020
Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

13:36 29.12.2020
Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

08:22 29.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

07:38 29.12.2020
Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция со среды вводит требование об обязательных справках о тестировании на COVID-19

Новое подозрение Микитасю не связано с расследованием его коррупционных преступлений - Нацполиция

Аваков издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны"

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет – штаб ООС

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в ОАЭ

В новогоднюю ночь метро Киева будет работать на два часа дольше

Минкультуры планирует подать в Раду проект закона о защите деятельности журналистов – Ткаченко

RibasHotelsGroup открыла гостиницу 4* в Буковеле

В 2020 при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, еще 92 проекта в производстве - Ткаченко

СБУ блокировала финансирование т.наз. "ДНР" через масштабные поставки лекарств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА