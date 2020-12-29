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17:29 29.12.2020

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

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Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 декабря, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для определения дальнейших действий по решению ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко.

В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель сообщает, что заседание касается ситуации с КС, детали заседания будут объявлены официально позже. По словам Мендель, само заседание уже закончилось.

 

Теги: #снбо #зеленский #кс
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