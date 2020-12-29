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15:13 29.12.2020

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

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НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что уголовное преследование бывшего собственника компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася вызывает обеспокоенность в связи с возможным давлением на него как разоблачителя по делу о хищениях имущества Национальной гвардии.

"Национальное бюро не владеет информацией относительно доказательной базы, на основании которой следователи национальной полиции уведомили о подозрении бывшего народного депутата, экс-бенефициарного собственника компании "Укрбуд", - говорится в сообщении, размещенном на странице НАБУ в Фейсбук.

По информации Бюро, выложенные в публичный доступ видеоматериалы не содержат достаточно информации для каких-либо выводов о доказательной базе.

В НАБУ подчеркивают, что экс-нардеп является разоблачителем, "который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти".

"По одному из исследованных фактов заместитель руководителя Офиса президента уведомлен о подозрении в совершении тяжкого преступления. С того времени НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность посредством незаконных решений: секретной необоснованной смене прокуроров в производстве, решениям судов с нарушением подсудности, изменение подследственности в деле", - подчеркивается в сообщении НАБУ.

В этом контексте в Бюро заявляют, что привлечение к уголовной ответственности бывшего собственника компании "Укрбуд" вызывает "обеспокоенность относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокирования расследований НАБУ и незаконного давления на разоблачителя с целью содействия разоблаченным им лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности".

Как сообщалось, Микитась во вторник был уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. В тот же день автомобиль с похищенным был обнаружен, четверо похитителей были задержаны.

Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению Татарова в СБУ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил заседание по избранию меры пресечения Татарову 30 декабря.

Теги: #набу #микитась
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