Потери Азербайджана в Карабахе составили 2823 военных убитыми

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в нем имена 2823 военных.

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.