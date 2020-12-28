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17:32 28.12.2020

Потери Азербайджана в Карабахе составили 2823 военных убитыми

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Потери Азербайджана в Карабахе составили 2823 военных убитыми

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в нем имена 2823 военных.

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Теги: #потери #карабах #азербайджан
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