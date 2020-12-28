События

14:59 28.12.2020

Во время акции возле Минрегиона пострадал правоохранитель, полиция открыла дело

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Во время акции возле Минрегиона пострадал правоохранитель, полиция открыла дело

По факту нападения на полицейского возле Министерства развития громад и территорий начато уголовное производство, правоохранители задержали правонарушителя, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития громад и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому", - сказано в сообщении.

Так, правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

"Правоохранители продолжают круглосуточно нести службу по обеспечению правопорядка во время бессрочной акции и призывают участников высказывать свою позицию правовым способом", - добавили в полиции.

Теги: #правонарушение #полиция #минрегион
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