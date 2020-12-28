В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, спасены двое из 19 членов экипажа

Рыболовецкое судно затонуло в акватории Баренцева моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о затоплении судна "Онега" в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области из-за обледенения. Судно вело рыболовный промысел", - сказали в пресс-службе.

Экипаж судна 19 человек.

Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково".

Дополнительно к месту крушения направлены три судна. Время прибытия - 3-6 часов.