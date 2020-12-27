В Молдове выявлено менее 400 новых случаев COVID-19 за сутки

В Молдове зарегистрировано 359 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, восемь человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в воскресенье.

"В воскресенье было обработано 1127 тестов, в том числе 995 первичных тестов. В результате выяснилось, что 359 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 141 335", - отмечается в сообщении.

Минздрав также сообщает, что в воскресенье из медицинских учреждений было выписано 753 пациента, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечилось 127 404 человек.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончались восемь пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2891 человек.

Зарегистрированные в воскресенье 359 случаев - самый низкий показатель за последние полтора месяца. Это связано с тем, что в Молдове было три выходных в связи с праздником Рождества, поэтому не работали многие клиники, которые проводят тестирование на COVID-19. Так, в воскресенье проведено менее тысячи тестов, в то время, как в обычные дни проводится около 3500 первичных тестов.

В то же время за последние две недели наметился спад количеств случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, на этой неделе зарегистрировано почти на 30% новых случаев меньше, чем на прошлой неделе. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован 9 декабря - 1766 случаев за один день.

Ранее сообщалось, что на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.