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16:53 25.12.2020

Новое общежитие КПИ сдадут в эксплуатацию до конца июня 2021 года - нардеп

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Новое общежитие КПИ сдадут в эксплуатацию до конца июня 2021 года - нардеп

Глава подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук (фракция "Слуга народа") сообщил, что новое общежитие Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" (КПИ) сдадут в эксплуатацию до 30 июня 2021 года.
"По результатам встречи администрация КПИ пообещала, что новое общежитие сдадут в эксплуатацию до 30 июня 2021 года. Это очень крутая новость", - написал Грищук на странице в Facebook в пятницу после участия в заседании инвестиционной комиссии КПИ, состоявшемся 24 декабря.
Он напомнил, что за 18 лет с момента заключения первого инвестиционного договора у КПИ было отчуждено 2,6 га земли и появились 4 жилых комплекса.
"Вместе этого должно было появиться общежитие для студентов. Сроки сдачи общежития постоянно переносились, напряжение по поводу необходимости заключения договоров росло", - отметил нардеп.
Грищук добавил, что за строительство ЖК Генезис (ЖК Genesis) университет получит 1500 кв.м для учебных аудиторий и корпусов до конца 2021 года.

Теги: #общежитие #кпи #грищук
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