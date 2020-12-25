Новое общежитие КПИ сдадут в эксплуатацию до конца июня 2021 года - нардеп

Глава подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук (фракция "Слуга народа") сообщил, что новое общежитие Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" (КПИ) сдадут в эксплуатацию до 30 июня 2021 года.

"По результатам встречи администрация КПИ пообещала, что новое общежитие сдадут в эксплуатацию до 30 июня 2021 года. Это очень крутая новость", - написал Грищук на странице в Facebook в пятницу после участия в заседании инвестиционной комиссии КПИ, состоявшемся 24 декабря.

Он напомнил, что за 18 лет с момента заключения первого инвестиционного договора у КПИ было отчуждено 2,6 га земли и появились 4 жилых комплекса.

"Вместе этого должно было появиться общежитие для студентов. Сроки сдачи общежития постоянно переносились, напряжение по поводу необходимости заключения договоров росло", - отметил нардеп.

Грищук добавил, что за строительство ЖК Генезис (ЖК Genesis) университет получит 1500 кв.м для учебных аудиторий и корпусов до конца 2021 года.