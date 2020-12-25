Папа Римский в Рождество помолился о мире на востоке Украины

Папа Римский Франциск в пятницу, 25 декабря, в ходе традиционного рождественского обращения призвал политиков к сотрудничеству и помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

"Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также - в восточной части Украины", - приводит портал Святейшего престола слова понтифика.

Он напомнил и о продолжающихся вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии. Он указал на необходимость "последовательного строительства мира в этих странах путём переговоров, дабы положить конец всем формам вражды".

Кроме того, Папа Римский призвал "возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению".

По его словам, в "непростой момент истории", связанный в том числе с пандемией коронавируса, необходимо "братство, основанное на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем".

Папа Римский Франциск выступил в Рождество с традиционным обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). В этом году его показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед балконом базилики Святого Петра, откуда понтифик обращается к верующим.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных.