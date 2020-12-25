События

13:45 25.12.2020

В Черкасской области два рыбака провалились под лед: спасли девочку, а сами погибли

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В Черкасской области два рыбака провалились под лед: спасли девочку, а сами погибли

Два рыбака утонули в реке Гнилой Тикич в Черкасской области.

Трагедия произошла 25 декабря около 11.00 в селе Хлипновка, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

"Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", - отмечается в сообщении.

Получив сообщение о происшествии, к месту трагедии прибыли спасатели и достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлечена Смелянская поисково-спасательная группа коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.

Теги: #гибель #рыбаки #черкасская_область
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