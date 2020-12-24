На Донбассе военный из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве

На Донбассе в четверг в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение украинский военнослужащий из состава Объединенных сил, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что украинскому военнослужащему оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.

"Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командование части", - говорится в сообщении.