Татаров уверен, что докажет безосновательность выдвинутых против него обвинений и продолжит свою работу на должности

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров вновь заявляет, что уголовное преследование в отношении него является политической местью со стороны НАБУ, уверен, что докажет безосновательность выдвинутых обвинений и продолжит свою работу на должности.

"Это политическая месть за мою позицию о необходимости сохранения эффективных правоохранительных органов нашего государства... Не все правоохранительные органы этого хотят, они руководствуются какими-то другими интересами и непонятно кем управляются... я уже писал о НАБУ и (директоре НАБУ Артеме – ИФ) Сытнике и говорил, что Сытник не может быть руководителем НАБУ... Он признан судом коррупционером, его имя внесено в реестр коррупционеров", - сказал Татаров журналистам перед заседанием ВАКС по избранию ему меры пресечения.

Он также отметил, что работает на должности замглавы ОПУ, его не увольняли. "Чтобы не было конфликта интересов, было принято решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами, в частности, с Генпрокуратурой и НАБУ", - сказал Татаров, уточняя изменение своих полномочий из-за расследования дела.

Он напомнил, что в подозрении "речь идёт о скидке на паркинг в одном из жилых комплексов". "Я к этому вообще никакого отношения мне имею... Я уже две недели прошу... опубликуйте доказательства моей причастности к какому-либо правонарушению, результат нулевой", - сказал замглавы ОПУ.

При этот Татаров добавил, что будет настаивать на необходимости судебного рассмотрения - "чтобы суд дал надлежащую оценку всем материалам, которые предоставил орган досудебного расследования".

Он также заявил, что не существует переписки между ним и руководителем экспертного центра и воздержался от комментариев относительно показания Микитася.

"Думаю, что я докажу, что могу эффективно работать (на должности замглавы ОП - ИФ)", добавил он.