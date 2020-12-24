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12:52 24.12.2020

Фонд "Деминициативы" обвиняет Офис президента в манипулировании их социологией

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Фонд "Деминициативы" обвиняет Офис президента в манипулировании их социологией

Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива обвиняет Офис президента Украины в манипулировании их социологическими данными и призывает либо исправить некорректную новость, либо же аннулировать ее.

"21 декабря фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива представил результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии. А 23 декабря специалисты по коммуникациям Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большое строительство" стала главным позитивным событием 2020 года". Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3%(!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5% 10,5% это все-таки не 93%, как написали господа из ОПУ", - говорится в заявлении Фонда, обнародованном в блоге научного директора фонда "Демократические инициативы" Алексея Гараня на "Украинской правде" в четверг.

По словам Гараня, реальное мнение граждан, как показывает упомянутый опрос, другое - положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизни и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно.

Он отметил, что это тревожный знак: "Потому что таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента. Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения".

В связи с этим, Гарань обратился к людям, которые отвечают за коммуникацию и информирование президента, с рядом просьб: "Научиться цитировать социологические данные корректно"; "научиться правильно пользоваться данным социологии для принятия важных государственных решений"; "научиться коммуницировать с учеными".

"Фонд всегда был открыт к сотрудничеству с властью, если она уважает закон, придерживается демократических принципов и защищает евроатлантический выбор. Если президент тоже разделяет эти принципы, мы готовы предоставить рекомендации к государственной политике, в том числе по коммуникации с обществом. Ведь впереди тяжелый год эпидемии, продолжается оккупация Крыма и война на Донбассе, олигархические группы не отказываются от планов вернуть полный контроль над страной", - говорится в заявлении.

Также Гарань обратился к Офису президента с призывом либо написать, что 93% от 11% всех опрошенных это всего лишь 10,5%, или снять эту новость.

Между тем, в Офисе президента Украины отреагировали на заявление социологов и исправили опубликованное ими ранее некорректное сообщение. "ВАЖНО: новость содержит исправления - изменен заголовок, первый и второй абзацы. Приносим извинения за неточность", - говорится в розданной в четверг Офисом новости.

Исправленная новость имеет следующий заголовок: "Президентская инициатива "Большое строительство" стала одной из главных положительных событий 2020 года – опрос"

"Обновление дорог в пределах инициированной президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Большое строительство" украинцы назвали позитивным событием уходящего года. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большое строительство" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в исправленном Офисом президента сообщении.

 

Теги: #деминициативы #офис_президента #соцопрос
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