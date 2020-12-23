События

15:54 23.12.2020

Украина направила в Интерпол данные о возможной попытке неправомерного использования Россией системы международного розыска

2 мин читать
Украина направила в Интерпол данные о возможной попытке неправомерного использования Россией системы международного розыска

Национальное бюро Интерпола в Украине 11 декабря 2020 года направило в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В информации, превентивно направленной Национальным бюро в Украине в штаб-квартиру Интерпола сообщалось, что обнародованная в открытых источниках информация о намерении Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированными", - указывается в сообщении.

Генеральный секретариат Интерпола в тот же день подтвердил получение информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что Национальная полиция Украины системно мониторит информацию по "делу Маркива" и превентивно направила в Интерпол предупреждение о возможной провокации со стороны России.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегд! ", - заявил Аваков.

Как сообщалось, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.

Решение было обжаловано, и 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

В пятницу, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого российские следователи объявили в международный розыск по обвинению в убийстве.

В среду, 23 декабря, Следственный комитет РФ предъявил Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе. Его обвиняют по п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) УК РФ.

Теги: #рф #украина #интерпол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 23.12.2020
Украина не получала от Ирана технический отчет о крушении самолета МАУ - Енин

Украина не получала от Ирана технический отчет о крушении самолета МАУ - Енин

14:41 23.12.2020
Пандемия Covid-19 обострила проблемы ромов в Украине - Денисова

Пандемия Covid-19 обострила проблемы ромов в Украине - Денисова

14:36 23.12.2020
Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

11:54 23.12.2020
Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

11:35 23.12.2020
"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

10:42 23.12.2020
Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете

Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете

08:53 23.12.2020
В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

08:26 23.12.2020
Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

08:14 23.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

07:35 23.12.2020
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области Porsche наехал на пешеходов, два человека погибли на месте

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Нововведений по прибытию иностранцев из Великобритании в Украину нет, заявляют в погранслужбе

В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

В учреждениях образования Украины запретили использовать пиротехнику на новогодние праздники

СК РФ заочно предъявил Маркиву обвинение в убийстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА