Украина направила в Интерпол данные о возможной попытке неправомерного использования Россией системы международного розыска

Национальное бюро Интерпола в Украине 11 декабря 2020 года направило в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпол, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В информации, превентивно направленной Национальным бюро в Украине в штаб-квартиру Интерпола сообщалось, что обнародованная в открытых источниках информация о намерении Следственного Комитета РФ объявить старшего сержанта НГУ Виталия Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпол противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения Виталия Маркива являются необоснованными и политически ангажированными", - указывается в сообщении.

Генеральный секретариат Интерпола в тот же день подтвердил получение информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что Национальная полиция Украины системно мониторит информацию по "делу Маркива" и превентивно направила в Интерпол предупреждение о возможной провокации со стороны России.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако, Интерпол - серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ - Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России. Но так будет не всегд! ", - заявил Аваков.

Как сообщалось, Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.

Решение было обжаловано, и 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

В пятницу, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Маркива, которого российские следователи объявили в международный розыск по обвинению в убийстве.

В среду, 23 декабря, Следственный комитет РФ предъявил Маркиву обвинение в убийстве российского гражданина Андрея Миронова на Донбассе. Его обвиняют по п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) УК РФ.