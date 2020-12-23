Пассажиро-транспортный поток в погранпункте "Киев" за год уменьшился более чем на 70%

Пассажиро-транспортный поток в Отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев" в 2020 году уменьшился на 70-75% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, сообщил первый заместитель начальника ОКПП "Киев" - начальник штаба подполковник Павел Матвийчук.

"Данный год, по сравнению с 2019 годом, стал годом очень значительного уменьшения пассажиро-транспортного потока на участке ОКПП "Киев". Если сравнивать с данным периодом прошлого года, у нас на 70-75% уменьшилось количество пассажиров и транспортных средств, которые мы оформляем", - сказал он на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" в среду.

Начальник отдела пограничной службы "Жуляны" подполковник Петр Проценко отметил, что начиная с 17 марта и почти до конца июня в аэропорту "Жуляны" не выполнялись рейсы и не оформлялись пассажиры.

"За этот год было оформлено почти 600 тыс. пассажиров. По сравнению с прошлым годом, это в четыре, даже в пять раз меньше", - подчеркнул он.

В то же время Матвийчук указал, что, вместе с тем, показатели выявления запрещенных предметов и веществ, которые пересекают государственную границу Украины с сокрытием от пограничного таможенного оформления, не уменьшились, а в чем-то даже увеличились.

"За текущий год у нас были значительные задержания: 89,77 грамм бриллиантов на участке отдела пограничной службы "Борисполь-1". Также было значительное выявление 21,5 кг серебра, скрытого от погранично-таможенного контроля", - отметил он.

Кроме того, по словам Матвийчука, были зафиксированы нестандартные ситуации во время действия постановления Кабинета министров Украины №641 в сентябре текущего года, а именно во время запрета въезда иностранцев на территорию Украины выявлялись случаи поддельных писем Министерства иностранных дел Украины, чтобы попасть на территорию Украины определенной категории иностранцев.

Он добавил, что во время дефицита масок на территории Украины в начале пандемии в ОКПП "Киев" было выявлено около 27 тонн медицинской продукции, в частности, защитных масок, также нетканое полотно, которое должно было покинуть территорию Украины. Матвийчук также рассказал о выявлении в ОКПП в нескольких случаях крупных партий мобильных телефонов.