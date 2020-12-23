Фонд Порошенко и волонтеры передали в больницы 50 кислородных концентраторов

В украинские больницы передали 50 кислородных концентраторов, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что это очередная партия кислородного оборудования, до конца года ожидают ещё 20 концентраторов.

"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к благотворительности Фонда Порошенко и общественной организации "Дело громад".

"Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать", - отметил Порошенко.

Также он заявил, что "Евросолидароность" продолжает добиваться возврата средств с дорог "большого строительства" на медицину и выплаты врачам 300% надбавки.

"Потому что то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь - медикам посекундно тарифицируют работу с ковидными больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 - отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он отметил, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже на сегодняшний день власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и по активным больным, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - констатировал Порошенко.

До конца 2020 года украинским больницам будут переданы ещё 20 кислородных концентраторов американского производства. Общее их количество превысит сотню.

Кроме того, Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания "Рошен" и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования для больных коронавирус.