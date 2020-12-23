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10:17 23.12.2020

Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров

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Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров

Четыре министра украинского правительства приняли участие в кулинарных соревнованиях по приготовлению лучшего борща в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, мероприятие прошло 22 декабря в преддверии подготовки документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.

Шеф-повар Евгений Клопотенко разделил участников на две команды и предложил на выбор 80% ингредиентов, из которых традиционно готовят борщ в Украине. Борщ с вишнями решили готовить вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Жареную капусту как основной ингредиент для своего борща выбрали министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"На прошлой неделе предложил коллегам-министрам приготовить вместе борщ. Такая активность крайне важна для продвижения блюда и включение "Культуры приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В команде с Ольгой Стефанишиной готовили борщ по всеукраинскому рецепту", - рассказал Ткаченко.

По словам министра, в соревновании победил вишневый борщ на говяжьем бульоне, а борщ Петрашко и Абрамовского получил приз зрительских симпатий. "Получилось вкусно, как и у команды-соперников Игоря Петрашко и Романа Абрамовского. Победу одержал борщ, потому что по-другому быть и не могло. Когда украинский борщ готовят украинцы - всегда получается вкусно", - сказал Ткаченко.

Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

 

Теги: #борщ #министры
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