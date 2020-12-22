Руководство предприятий подозревается в содействии присвоению президентом банка "Аркада" 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика"

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении три лица в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что АО АКБ "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой заключен договор на 50 млн грн, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование. Таким образом президент АО АКБ "Аркада", вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества АО АКБ "Аркада" как управляющему фонда строительства ЖК "Патриотика" и "Эврика" нанесен ущерб на сумму 50 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.