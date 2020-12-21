Татаров посетил НАБУ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник.

После того, как он покинул здание Бюро, он дал брифинг для журналистов.

В ходе общения с представителями СМИ Татаров сообщил, что получил документы в НАБУ по своему делу.

"Узнал, как и вы, из прессы, что есть определённое расследование. В ближайшее время докажу, что это фейк, а не расследование, и покажу всему обществу, что действия, которые осуществлялись против меня, являются не достаточно лигитимными", - сказал замглавы Офиса президента.

Отвечая на вопрос о том, когда ему было вручено подозрение, Татаров сказал: "Меня никто не вызывал (для процессуальных действий- ИФ), я не знаю, что они делали (антикоррупционные органы в минувшую пятницу - ИФ). Сразу, как только я узнал, что они хотят провести процессуальное действия, мой адвокат разместил сообщение, что мы готовы прибыть в любое время в любое место для проведения процессуальных действий... Я получил документы 30 минут назад".

При этом он добавил, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако сообщил, что "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций, что я якобы могу давать на правоохранительные органы и использовать свое положение".

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.