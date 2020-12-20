События

22:27 20.12.2020

Журналист Бутусов принял предложение министра обороны Тарана стать его внештатным советником

2 мин читать
Журналист Бутусов принял предложение министра обороны Тарана стать его внештатным советником

Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра обороны Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

"Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - написал журналист на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в ведомстве: Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики; Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО); Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, "без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом".

"Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста", – добавил Бутусов.

"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", – подчеркнул он.

Причиной "странного приглашения через Фейсбук" в Минобороны журналист назвал свои публикации по теме Минобороны, которые "имеют большой резонанс в руководстве страны".

"У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом", – подчеркнул журналист.

За два месяца Бутусов намерен сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии. 20 февраля он готов обнародовать итоговый доклад, по результатам которого сообщит будет ли оставаться советником или откажется от статуса "с указанием конкретных причин".

"Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально", - подытожил он.

 

Теги: #минобороны #должность #бутусов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 17.12.2020
Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

Минобороны Украины предупредило о появлении псевдоприложения "Армия FM онлайн"

19:45 14.12.2020
Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

10:02 12.12.2020
Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

Украина рассматривает возможность привлечения к проектам Программы PESCO - министр обороны

17:25 11.12.2020
Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для нужд ВСУ

Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для нужд ВСУ

11:15 10.12.2020
Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

16:47 08.12.2020
Главе Фонда госимущества предлагали $100 тыс. за назначение на должность главы правления АО

Главе Фонда госимущества предлагали $100 тыс. за назначение на должность главы правления АО

06:54 08.12.2020
Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

14:07 04.12.2020
Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

09:51 01.12.2020
Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

21:46 28.11.2020
ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Франция приостанавливает транспортное сообщение из Великобритании на двое суток

Германское председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание по новой мутации COVID-19

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Правозащитникам известно о 140 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в воскресенье в Минске – ГУВД

Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА