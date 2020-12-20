Журналист Бутусов принял предложение министра обороны Тарана стать его внештатным советником

Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра обороны Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

"Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - написал журналист на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в ведомстве: Начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; Начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики; Начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО); Внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, "без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом".

"Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста", – добавил Бутусов.

"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", – подчеркнул он.

Причиной "странного приглашения через Фейсбук" в Минобороны журналист назвал свои публикации по теме Минобороны, которые "имеют большой резонанс в руководстве страны".

"У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом", – подчеркнул журналист.

За два месяца Бутусов намерен сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии. 20 февраля он готов обнародовать итоговый доклад, по результатам которого сообщит будет ли оставаться советником или откажется от статуса "с указанием конкретных причин".

"Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально", - подытожил он.